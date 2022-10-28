Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Marmara Depremi ile ilgili uzmanların açıklamaları devam ederken Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16,1 kilometre olarak açıklandı.

Marmara Denizi'nde tedirgin eden bir hareketlilik yaşanıyor. Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Marmara Ereğlisi'ne yakın bir noktada yaşanan depremin derinliği 16.1 kilometre olarak duyurdu.