Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
Marmara Denizi açıkları 3,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği 16,1 kilometre olarak ölçüldü.
Genel 28.10.2022, 10:41
Marmara Depremi ile ilgili uzmanların açıklamaları devam ederken Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16,1 kilometre olarak açıklandı.
Marmara Denizi'nde tedirgin eden bir hareketlilik yaşanıyor. Marmara Denizi açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Marmara Ereğlisi'ne yakın bir noktada yaşanan depremin derinliği 16.1 kilometre olarak duyurdu.
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