Mardin'de servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Mardin'de sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. Serviste valilik ve üniversite çalışanlarının olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.