Manisa'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 kişi yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki iki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Genel 03.01.2023, 10:50 03.01.2023, 17:25
1. Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hasan K. idaresindeki otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Hasan K. ile yanında bulunan Hasan M. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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