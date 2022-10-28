Manisa'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi
Manisa'nın Kula ilçesinde yangın çıktı, 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Genel 28.10.2022, 08:48
Kula ilçesi Çiftçiibrahim Mahallesi'nde, Yunus Kahraman'a tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Kahraman'ın kardeşi muhtar Zeynel Abidin Kahraman'ın tek katlı evine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.
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