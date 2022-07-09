Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Genel 09.07.2022, 20:03
Manisa'nın Salihli ilçesinde Mustafa Kalfa'nın kullandığı otomobil, Alaşehir-Gölmarmara yolunun Taytan Mahallesi kavşağında Raif Demirel idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hüseyin Varol ile Mustafa Kama kaza yerinde, Raif Demirel kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Kalfa ile beraberindeki Merve Kalfa hastanede tedavi altına alındı.
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