Manavgat'ta hortum: Birçok noktadan görüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum meydana geldi. İlçenin birçok noktasından görülen ve korkuya neden olan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Genel 16.10.2022, 09:53 16.10.2022, 10:19
Hortum, Manavgat açıklarında ortaya çıktı.
Yaklaşık 5 dakika devam eden hortum, ilçenin birçok noktasından görüldü.
Kıyıdan oldukça uzakta oluşan hortumun denizden su çektiği anlar kameralara yansıdı.
Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
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