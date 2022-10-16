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Manavgat'ta hortum: Birçok noktadan görüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum meydana geldi. İlçenin birçok noktasından görülen ve korkuya neden olan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Genel 16.10.2022, 09:53 16.10.2022, 10:19
Manavgat'ta hortum: Birçok noktadan görüldü

Hortum, Manavgat açıklarında ortaya çıktı.

Yaklaşık 5 dakika devam eden hortum, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Kıyıdan oldukça uzakta oluşan hortumun denizden su çektiği anlar kameralara yansıdı.

Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

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