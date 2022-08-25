Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza

Maltepe'de E.Ş. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeyken aynı yönde giden otomobile arkadan çarptı. Daha sonra aynı yönde seyreden 2 otomobil daha kazaya karıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.