Malatya güne depremle uyandı
Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, depremzedeleri korkuttu
Genel 19.03.2023, 11:49
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyadan duyurdu.
Depremin merkez üssünün Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezi olduğu açıklandı.
Saat 10.25'te meydana gelen deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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|3. Beşiktaş
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|25
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|5. Başakşehir
|24
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|6. Trabzonspor
|24
|41
|7. Kayserispor
|24
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|8. Konyaspor
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|34
|9. Karagümrük
|24
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|11. Alanyaspor
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|38
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|25
|37
|11. Göztepe
|25
|35
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|26
|28
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|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|26
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
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|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|66
|2. Real Madrid
|26
|57
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13