Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 18.07.2022, 07:52
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente başka bir ilden bazı şüphelilerin silah getirip satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Günedoğru Mahallesi girişinde yol kontrolü yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
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