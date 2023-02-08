Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkez olmak üzere 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 3,08 kilometre altında kaydedildi.