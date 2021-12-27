Mahkemeden WhatsApp'a ret
4'üncü İdare Mahkemesi, Whatsapp'ın tedbir kararına itirazını reddetti.
Kullanıcıların verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik tedbir kararına yapılan itirazda Mahkeme, Rekabet Kurumu'nu haklı buldu.
Rekabet Kurulu, 11 Ocak'ta Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği uygulamaya geçici tedbir kararı alınmasına karar vermişti.
Facebook ve WhatsApp tarafından da geçici tedbir kararının iptali istemiyle dava açıldı.Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi ise geçici tedbir kararının itirazını reddetti. Soruşturma sonucunda bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunmasına aykırı olabileceği belirtildi.
Bunun telafisi olmayan durumları ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi. Geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.
TRT
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