Mahkemeden Şeyh Said’in mezar yeri başvurusuna ret
Diyarbakır Barosu, Şeyh Said Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Şeyh Said’in torunu ve vasisi Kasım Fırat, Şeyh Said’in mezar yerinin açıklanmasını kabul etmeyen İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıtın yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru reddedildi.
İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığının Şeyh Said ve 46 arkadaşının mezar yerinin açıklamamasına dair verdiği kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.
1925’te Diyarbakır’da idam edilen Şeyh Said ve 46 kişinin mezar yerlerinin açıklanması isteminin 15 Şubat’ta İçişleri Bakanlığına tarafından zımnen reddedilmesiyle, kararın başvurucular açısından telafisi güç zarara neden olabileceği gerekçesiyle Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’ne İçişleri Bakanlığının ret kararının yürütülmesinin durdurulması istemiyle başvuru yapıldı.
Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın başvurucuların talebinin “hukuki dayanaktan yoksun” bularak reddedilmesini istemesini değerlendiren Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, başvuruyu esastan reddetti. Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 2’nci fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükmüne bağlandığına işaret etti.
ESASTAN REDDETTİ
Mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 2’nci fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediğini kanaat getirerek, kararın yürütülmesinin durdurulması istemini esastan reddetti.
DAVA SÜRÜYOR
Yürütmeyi durdurma kararını reddeden Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, Şeyh Said ve 46 arkadaşının mezar yerinin açılması istemiyle aynı mahkemede açılan davayı ise esastan görüşmeye devam edecek.
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