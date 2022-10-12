Mahkemeden polisin silah kullanmasıyla ilgili emsal karar

Olayın özeti: Polis memurları görev saatleri dışında aracıyla seyir halinde giderken, başka bir araç polis memurunun aracına çarpar. Polis memuru kendisinin polis olduğunu beyan edip olaya dair trafik ekibinin çağrılarak tutanak tutulmasını ister. Şahıs arabasına binerek aniden kaçmaya başlar. Polis memuru da arabasına binerek şahsı takip etmeye başlar. Trafik ışıklarında aracı durduran polis memuru şahsın arabadan inmesi yönünde uyarıda bulunur. Şahıs arabasıyla polis memurunun arabasına ileri geri giderek yeniden çarparak kaçmaya çalışır ve arabasını polis memurunun üzerine sürer. Polis memuru, yeniden kaçan şahsı durdurmak için önce havaya uyarı ateşi açar akabinde de arabanın lastiklerine ateş ederek arabayı durdurur.

Polis ekipleri gelip şahsın GBT sorgulaması yapıldığında kişinin "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçundan dosya firarisi olduğu" tespit edilir ve şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli resmi işlem başlatılır. Ayrıca şahıs 1.97 promil alkollü çıkar.

Bu olay nedeniyle polis memuru hakkında "Meskun yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak"tan soruşturma başlatılarak 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası verilir.

Fakat Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi polis memurunun görev dışında karşılaştığı olaya müdahale etmesi nedeniyle polise ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

İdare Mahkemesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun "Zor ve silah kullanma" başlıklı 16. maddesinde "Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir ve aynı kanunun Ek 4. maddesinde "Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tesbit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale eden polise karşı işlenen suçlar görevli memura karsı işlenmiş suç; müdahalede bulunan polisin işlediği suçlar ise görevli memurun işlediği suç sayılır." hükümlerine istinaden idarece polis memuruna silah kullandığı için verilen disiplin cezası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.