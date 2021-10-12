Mahkeme kararı olmaksızın ad-soyad değişikliği mümkün

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İsim ve soyisim düzeltilmesine yönelik başvurular, artık e-Devlet'ten yapılabilecek.

İSİM DEĞİŞTİRME, DÜZELTME E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyisimlerin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmadan değiştirilebilmesine karar verdi.

Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen isimler de mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek.

AD SOYAD DÜZELTME, DEĞİŞTİRME SON GÜN NE ZAMAN?

İsmini veya soyismini değiştirmek isteyen vatandaşlar, sağlanan bu imkandan 6 Aralık 2022 tarihine kadar yararlanabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 2017 yılından bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyismini, 121 bin 65 kişinin ise ismini düzelttirdiğini de açıkladı.

İSİM DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazın ve "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" kısmına tıklayın.

Başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza ya da Elektronik İmza onayınız gerekiyor. Aksi takdirde başvuru tamamlanmaz.

Kaynak: Karar