Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bugün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 7 gün karantinaya girecek olan Ünal, programlarını iptal ettiğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. Ünal, hastalık sebebiyle tüm programlarını iptal etmek zorunda kaldığını da paylaştı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.