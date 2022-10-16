Maden kazasında yaralı kurtarılan işçinin ailesinin umut dolu bekleyişi sürüyor

Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a götürülen 6 madencinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Yaralı madencilerin tedavileri devam ederken, yakınları da endişeli halde beklemeye devam ediyor.

Ailelerden edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı tarafından destek olunması açısından psikososyal destek ekip de ailelerin yanından ayrılmıyor.

Yaralı madencilerden Erol Bulduk’un ailesi duygularını paylaştı.

"Türkiye'nin dualarını istiyoruz"

Erol Bulduk'un annesi Müzeyyen Bulduk şunları söyledi:

"İlk başlarda çok telaşlanıyordum. Ondan sonra alışmıştık. Bir hafta önce köye gelmişti. İşim iyi, havalandırıyoruz sık sık diyordu. Hiç böyle bir şey yaşamadık daha önce. O ocakta zaten bunca zaman olmadı. Ocakta patlama oldu deyince öldük, bittik. Şimdi iyi bir haber bekliyoruz, Türkiye'nin dualarını istiyoruz."

"Madende çalışmaya başladığı günden beri tetikdeydik"

Baba Sami Bulduk da "Bakanımız açıklama yaptı akşam. Yüzde 75 yanığı var dedi. Solunum cihazına bağlı. Ateş düştüğü yeri yakar. Zaten çalışmaya girdiği günden beri insan tetikte oluyor yani. Bugün mü bir şey olur yarın mı bir şey olur diye. En sonunda oldu işte" diye konuştu.

"Bu acı kesinlikle anlatılmaz"

Erol Bulduk'un eşi Nurten Bulduk da eşinin durumunun kritik olduğunu belirterek dua istedi:

"Herkesten dua istiyoruz, tek istediğimiz şu an dua. 2 oğlumuz var. Nefes aldığını gördük çok şükür. Durumu kritik ama iyileşecek inşallah. Yani, diyecek bir şey de yok, bu acı kesinlikle anlatılmaz. Çok kötü bir durum. Rabbim onu bize bağışlasın."