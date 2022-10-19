Liseli kızını öldüren anne hakim karşında

Başkentte tartıştığı lise öğrencisi kızı Esmanur Çakmak'ı öldürdüğü gerekçesiyle anne Hamide Çakmak'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Çakmak, avukatı ve eşi katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanık Hamide Çakmak'a söz verdi.

Kızının daha önce evden kaçtığını, sevgilisine gittiğini, bu nedenle kendisiyle sürekli tartıştıklarını iddia eden Çakmak, savunmasında şunları anlattı:

"O gece kızım kendisini odasına kilitlemişti, yedek anahtarla kapıyı açtım. Yine tartışmaya başladık, bana hakaret içeren ifadeler kullanınca sinir krizi geçirdim, başımdaki eşarbı boynuna sarıp sıktım, hareketsiz kalınca da bıraktım."

- Baba şikayetçi olmadı

Kızın babası Yunus Çakmak da cinayet saatinde iş yerinde olduğunu belirterek, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanık avukatı Cem Fırat, sanığın eylemi haksız tahrik altına işlediğini öne sürerek, "Aslında ciddi bir aile trajedisi söz konusu, keşke hiç yaşanmasaydı. Sanık zaten hayatının sonuna kadar bu acıyı yaşayacak ve vicdan azabı çekecek. O da yaptığından pişman. Bundan dolayı lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz." savunmasını yaptı.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, 22 Ocak'ta ihbar üzerine Mamak ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'nde bir eve giden sağlık ekipleri, lise öğrencisi kız çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Üç çocuk annesi Hamide Çakmak, ifadesinde kızını öldürdüğünü kabul etti. İddianamede, anne Çakmak'ın, "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.