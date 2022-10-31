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Lefter Küçükandonyadis kimdir?

Süper Lig'in yeni sezonuna ismi verilen efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis, TFF tarafından "Altın Şeref Madalyası" ile ödüllendirilen ilk futbolcuydu. Kariyeri boyunca 832 gol atan Küçükandonyadis, "Ordinaryüs" lakabı ile tanınıyordu.

Genel 31.10.2022, 13:20 31.10.2022, 13:59
Lefter Küçükandonyadis kimdir?

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig 2018-2019 Sezonu'na, Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in adını verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükada'da 25 Aralık 1925 tarihinde doğan Lefter Küçükandonyadis, 2 yıl Taksimspor forması giydikten sonra 1947'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

1951-1952 sezonunda İtalya'nın Fiorentina ve 1952-1953 sezonunda Fransa'nın Nice takımlarında oynayan Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılına kadar Sarı-lacivertli forma altında 615 maçta 423 gol attı. İstanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol krallığına ulaştı.

Futboldaki başarısı nedeniyle "Ordinaryüs" lakabıyla anılan Lefter Küçükandonyadis, kariyeri boyunca 832 gol atarak rekor kırdı ve golcülüğü dolayısıyla, "Ver Lefter'e, yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 50'nci milli maçını oynaması nedeniyle "Altın Şeref Madalyası" ile ödüllendirilen ilk futbolcu olarak tarihe geçen Lefter Küçükandonyadis, 46 kez A, 1 kez B, 3 kez 21 yaş altı olmak üzere toplam 50 kez Türkiye formasını giydi.

A Milli Takım'da 21 golle en çok gol atan oyuncu unvanını uzun yıllar elinde tuttu, 9 kez de milli takım kaptanlığını yaptı. 1954 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Küçükandonyadis, turnuvada 2 de gol attı.

Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılında Fenerbahçe formasıyla jübile yaptıktan sonra Yunanistan'ın AEK Egaleo ile Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarında antrenör futbolcu olarak görev aldı.

Daha sonra ise Samsunspor, Boluspor, Orduspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarında teknik direktör olarak çalıştı. Uzun yıllar spor yazarlığı yapan ve 3 Mayıs 2009'da Kadıköy'de Kuşdili Parkı'na heykeli dikilen Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012'de hayatını kaybetti.

Fenerbahçe formasıyla 423 gol

Attığı 423 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü oyuncusu olan Lefter, oynadığı dönemde taraflı tarafsız herkesin saygısını ve sevgisini kazanırken, o dönemki gençlerin de hayranlık duyduğu bir isimdi.

Ordinaryüs diye anıldı

Kariyeri boyunca 832 gol atarak rekor kıran Lefter, Futboldaki ustalığından ötürü 'Ordinaryüs' lakabıyla anıldı. Golcülüğü sebebiyle "Ver Lefter'e, yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

TFF tarafından 50. milli maçını oynaması nedeniyle "Altın Şeref Madalyası" ile ödüllendirilen ilk futbolcu olarak tarihe geçen Lefter Küçükandonyadis, 46 kez A, 1 kez B, 3 kez 21 yaş altı olmak üzere toplam 50 kez milli formayı giydi.

Heykeli dikildi

Avrupa'da ise 1951-1952 sezonunda İtalya'nın Fiorentina ve 1952-1953 sezonunda Fransa'nın Nice takımlarında oynayan Lefter Küçükandonyadis, 1953-1954 sezonunda İstanbul Ligi'nde gol krallığına ulaştı.

Avrupa dönüşü bir kez daha Fenerbahçe forması giyen Lefter'i onurlandıran Fenerbahçe taraftarı efsane ismin heykelini stadın yanındaki Yoğurtçu Parkı'na dikti.

Dünya Kupası'nda iki gol attı

1954 Dünya Kupası'nda da forma giyen Lefter Küçükandonyadis, bu turnavada 2 de gol attı. Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılında Fenerbahçe formasıyla jübile yaptıktan sonra Yunanistan'ın AEK Egaleo ile Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarında antrenör futbolcu olarak görev aldı.

Galatasaray'a imza atmak üzereydi

Futbol oynadığı dönemde Galatasaray'dan da teklif alan Lefter, sarı-kırmızılı takımdan aldığı o dönem için astronomik olarak nitelendirilebilecek teklifi TRT ekranlarında şu şekilde anlatmıştı:

"İçimde bir Fenerbahçelilik vardı ve eski oyuncular için kulüp değiştirmek aklımızın ucundan geçmezdi. Paraları değil dünyaları verseler kulüp değiştirmezdik ama Rafet bey bir hafta bizim evin bahçesinde uyudu.

"Hayır demeye artık yüzüm yoktu. Galatasaray o dönemki şartlarda çok büyük bir para olan 50 bin lira tekli etmişti.

" Sözleşme imzalamak için kulüp binasına giderken Fenerbahçe yöneticisi Müslüm Bağcılar'ın ofisinin önünden geçtiğimiz sırada Rafet beyin elinden kaçtım ve Müslüm Bağcılar'dan boş bir kağıt istedim. Boş bir kağıda imza atıp Fenerbahçe'de kaldım."

#Ordinaryüs #Lefter Küçükandonyadis
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