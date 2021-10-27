Kuzguncuk bostanında kura çekilişi yapıldı

Üsküda Belediyesi tarafından bostanlarla ilgili yapılan açıklama;

Aynı zaman da bir hobi bahçesi olan küçük küçük parseller haline getirerek siz değerli hemşehrilerimizin yıl boyunca sebze, meyve ekip biçmesi için hem de sosyal bir faaliyet olması aynı zamanda komşularınızla dostlarınızla birlikte güzel bir aktivite yapmanıza vesile olsun diye sizlerin hizmetine sunduğumuz bostanlarımız için kura çekimi yaptık.

Mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleşen kura çekilişinde bostan parsellerini teslim ettik.1 yıl boyunca vatandaşlar kendilerine ait parselde istedikleri bitkiyi yetiştirebilecekler. Hobi bahçesi amacını taşıyan uygulama vatandaşlara organik meyve, sebze ve binbir çeşit bitkiyi ekip biçme imkânı sunuyor.