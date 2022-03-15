Kuyumcunun dikkatiyle yakalanan dolandırıcılar tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesinde, bir yaşlıya kendilerini jandarma istihbarat personeli olarak tanıtıp evden aldıkları 1050 doları ilçe merkezindeki kuyumcuda bozdurmaya çalışan 2 zanlı, kuyumcu Sonay Ergül'ün ihbarı ile polis ekiplerince yakalanmıştı.

Zanlıların üstlerinde 1050 dolar ile 4 bin 650 lira ele geçirilmişti.

Dolandırıcılık zanlıları Ferhat K. ve Ramazan I, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.