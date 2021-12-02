Kuvvetli lodos uyarısı: İstanbul dahil
Meteorolojiden alınan bilgiye göre yarın sabah 06.00-22.00 arasında Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos bekleniyor.
Genel 02.12.2021, 18:13
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.
1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 06.00-22.00 saatleri arasında lodos, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Açıklamada, şiddetli esecek lodos nedeniyle vatandaşların olası çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
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