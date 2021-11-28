Kuvvetli lodos iptal ettirdi

Bursa'da deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17.00 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 14.30-16.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 5 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.