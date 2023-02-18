Kütahya'da direğe çarpan oksijen yüklü tankerin sürücüsü ağır yaralandı
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde oksijen yüklü tankerin direğe çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Genel 18.02.2023, 08:35
44 yaşındaki Vedat Ç. yönetimindeki oksijen yüklü tanker, Çavdarhisar - Gediz Çevre Yolu Emet Kavşağı'nda bulunan yön levhasının direğine çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Vedat Ç, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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