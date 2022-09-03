Kuşadası Körfezi'nde deprem!
İzmir'in Menderes ilçesi açıkları 3,7 büyüklüğünde 7,00 kilometre derinliğinde depremle sarsıldı.
Genel 03.09.2022, 15:19
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 15.02'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7,00 kilometre olarak kaydedildi.
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