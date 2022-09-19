Kurrâ Hâfız Ali Şahin Hoca Efendi Hakk'a yürüdü

Günümüzde kırâat ilminin önde gelen şeyhlerinden olan Kurrâ Hâfız Ali Şahin Hoca Efendi vefat etti.

Merhum Ali Şahin Hoca Efendi 20 Eylül Salı günü saat 16.30 da kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecek.

Kurrâ Hâfız Ali Şahin Hoca Efendi kİmdir?

1963’te Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Baltacılı Köyü’nde, rençberlikle uğraşan, yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk terbiyesini dedesinden aldı. Babası ve annesinin Osmanlı döneminden itibaren, tecvid ve Mızraklı İlmihâl gibi dersleri yasaklara rağmen sürdüren Mollaoğlu birer aileye mensubiyeti vesilesiyle dinî-manevî bir hassasiyetle büyütüldü. Evde yapılan dinî sohbetlerden etkilenmekle birlikte, hâfızlığın hayli yaygın olduğu bir çevrede yetişmesi hasebiyle gönlüne küçük yaşta hâfızlık ateşi düştü.

Kur’ân eğitiminin yasak olduğu dönemde dava için büyük mücadeleler veren dedesi Süleyman Efendi’nin misafir olduğu bir evde Kur’ân okuyan hâfızın, tüm kardeşlerinin hâfız olduğunu söylemesi üzerine dile getirdiği hayranlığına karşılık aldığı, “Ya Rabbi bu zenginlikten Süleyman Efendi’ye de ihsan eyle!” şeklindeki duanın makbuliyetinden olmalı ki, tüm kardeşleri ve kendisi hâfızlık şerefine nail oldu.