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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Ramazan için geri sayım devam ederken Kurban Bayramı'nın da ne zaman olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve tatil kaç gün sürecek sorularını araştırıyor.

Genel 24.03.2022, 14:53 24.03.2022, 15:05
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Kurban bayramı ne zaman? Hicri Takvime göre belirlenen dini günler ve dini bayramlar merak konusu oldu. Peki ama 2022 yılında kurban bayramı hangi aya denk geliyor?

İslam dünyası için mübarek kabul edilen Kurban Bayramı için araştırmalar çoğaldı. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban bayramının bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor...

Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve bayramları içeren takvimi yayımladı. Takvime göre bu yıl;

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı?

İslam'da Kurban'ın tarihçesi, Hz. İbrahim Peygamber ile başlar. İbrahim Peygamber, oğlu İsmail'i Allah'u Teala'ya kurban etmeye nezreder. Zaman gelince, kendisine bu ahdi hatırlatılır. O da gerekli hazırlığı yaparak, oğlunu kurban etmek üzere müsait bir yere götürür. Çocuğu yatırır ve bıçağı boğazına vurur. Fakat bıçak çocuğu kesmez. Bu sırada, Allah tarafından kendisine bir koç gönderilir. Bu koçu keserse, oğlunun yerine kabul edileceği bildirilir.

Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek istemesinin bir benzerinin de Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib tarafından yaşandığı haber verilmektedir.Zemzem kuyusunun kazılması sırasında Kureyşle karşılaştığı zorluklardan dolayı Abddulmuttalib eğer on tane oğlu olursa onlardan bir tanesini Kâbe'nin yanında Allah için kurban etmeyi adamıştı. Çekilen kur'ada Peygamberimizin baba sı Abdullah'a çıkmıştı. Abdulmuttalib adağ: yerine getirmeye karar verdi. Kureyşliler böyle bir adetin yerleşmesinden korkarak, kendisine engel olmuşlardı. Daha sonra Abdullah'ın yerine 100 tane deve kurban edilmiştir. Bu olayla Peygamberimizin, insanlığa kurtarıcı olarak gelişinin bir işareti olarak, insan hayatının maddi ölçüsü tam 10 misli yükselmiş bulunuyordu. İslâm'da kurban kesme geleneği Hz. İbrahim'e kadar uzanır. Hz. İbrahim'in yapmış olduğu hac ibadeti sırasında. Mina'da kurban kestiği anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah: "Sonra da sana: 'Doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy! O müşriklerden değildi.' diye vahyettik." buyurulmaktadır. (16/123 Nahl)

Kurban bayramının da Hz. İbrahim'den kaldığı bilinmektedir. Hz. Peygamber, kurban bayram namazını kıldıktan sonra hazırladığı iki boynuzlu koçun birisini kendisi ve ailesi için, diğerini de ümmeti için kurban etti. Sonra da: “Allah'ını! Bu şendendir ve sanadır.” buyurdu. (S. Buhârî, Trc. Tecıîd, 3/172).

Hz. İbrahim'in geçirdiği büyük imtihandan sonra Allah'ın lütfettiği koç kurbanını da hatırlatan bu ibadet, böylece İslam'da da devam etmiştir. Dinimizde kurban, kurban bayramı günlerinde kesilir. Sığır, manda, deve, koyun ve keçi kurban edilir. Kurbanlıklar, sağlıklı ve sağlam hayvanlardan olmalıdır. Bunun dışında adak kurbanı, akika kurbanı, bazı suç ve günahlar için, keffaret kurbanı türleri de bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk: "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammedi) Güzel davranışları müjdele!" diye buyurdu. (22/37 Hac). Bu ayet, genel olarak bütün ibadetlerde iyi niyet ve İhlasın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anlaşılıyor ki, ibadetlerimizde bizi Allah rızasına ulaştıracak olan temel unsur, kalplerimizin takvası, yani bu ibadetleri gösterişten uzak olarak; sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yapmamızdır.

Nitekim, Hz. Peygamber bir hadislerinde: "Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir .Herkesin niyeti ne ise, eline geçecek olan da odur." buyurmuşlardır. (S. Buharî Trc. Tecıîd, 1 s.l) Kurban'ın kesilmesi, Hz. İsmail'in hayata dönmesine sebep olmuştur. Kan akıtmak vacip, et dağıtmak sünnet olduğuna göre, kurban kesilmekle vacip yerine getirilmiştir. .

#Kurban Bayramı #kurban #dini bayram
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