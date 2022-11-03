Kümese uyuşturucu saklayan zanlılara tutuklama
Konya'da kümeste uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 03.11.2022, 12:51
Konya'da kümeste uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, kümeste poşet içinde bir miktar metamfetamin bulundu.
Adresteki detaylı aramada, 824 gram metamfetamin, 38 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 100 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.H. ve C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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