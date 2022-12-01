Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre bünyesine 58 sözleşmeli personel katacak.
Genel 01.12.2022, 07:13
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre çeşitli kadrolara 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular, 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.
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