Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) alacak. Başvuru yapabilmek için 2020 KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.