Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüs yandı
İstanbul Küçükçekmece’de park halindeyken yangın çıkan 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.
Genel 09.01.2023, 09:14
Halkalı semtindeki Merkez Mahallesi Yeşilyurt Sokak’ta park edilen minibüslerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale gelen araçlardaki yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin araştırılıyor
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