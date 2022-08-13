Küçük boy palamut avına karşı denetimler artırıldı

Bakanlık, 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesinde boy uzunluğu 25 santimin altındaki palamutların avlanmaması için İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'ndeki tarım ve orman il müdürlüklerine talimat gönderdi.

Av yasağının ihlal edildiği yönünde şikayetlerin olması üzerine harekete geçen Bakanlık, denetimlerini sıkılaştırdı.

Yaz aylarında 10-15 santim olarak görülmeye başlanan palamutların yasak zamanında ve küçük boyda avlanmalarını engellemek için denetimler artırıldı. Bu denetimler sonucunda yasaklara uymayan 14 kişi ve iş yerine idari para cezası uygulanırken, 173 kilogram palamuta el konuldu.

Denizlerde av yasağıyla ilgili mevzuat

Mevzuata göre, 1 Nisan-31 Ağustos döneminde ağ dalyanları dahil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasak kapsamında yer alıyor. Ancak 15-31 Ağustos döneminde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile yaptıkları palamut avcılığına müsaade ediliyor.

Serbest olan zaman ve yöntemlerde de boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların avcılığı yasak kapsamına giriyor.

Bahar aylarında beslenmek ve yumurtlamak için Karadeniz'e giriş yapan palamutlar, Karadeniz havzasının yüksek besin değerli ve planktonik organizmalarca zengin suları içinde hızla büyüyerek 1,5-2 ay gibi kısa bir zamanda 10-15 santim boya ulaşıyor, sonbahardan itibaren ise ters istikamette kışlamak için Marmara'ya göç ediyor.