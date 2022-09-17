İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.