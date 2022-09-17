Kozmetik fabrikasında yangın
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Genel 17.09.2022, 11:53 17.09.2022, 12:09
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.
Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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