'Köylü Selçuk' lakaplı Selçuk Çakmaklı hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nin kalesini aralıksız 16 yıl koruyan Çankırılı Selçuk Çakmaklı dün Ankara'da hayata veda etti.
Genel 11.02.2022, 11:55 11.02.2022, 11:51
Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden "Köylü Selçuk" lakaplı Selçuk Çakmaklı, 85 yaşında vefat etti.
Başkent kulübü, 16 yıl kırmızı-siyahlı formayı giyen Selçuk Çakmaklı için yayımladığı taziye mesajında "Maçlara çıktığı şapkasıyla hafızalarda yer eden Köylü Selçuk, Gençlerbirliği tarihindeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır. Böylesine efsane bir kaleciyi, örnek bir sporcuyu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Çakmaklı'nın cenazesi bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|25
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Boluspor
|21
|28
|11. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|23
|31
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|23
|16
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Villarreal
|24
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Celta Vigo
|24
|31
|10. Rayo Vallecano
|22
|31
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|24
|19
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11