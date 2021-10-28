'Korna çalma' tartışmasında öldürülen Eyüp'ün cinayet şüphelisi tutuklandı

Olay, önceki gece Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta meydana geldi. Oto tamircisi Eyüp Mağdala'yı, önceki gece bir arkadaşı aracıyla evinin önüne bıraktı. Bu sırada sokaktan geçen Z.B., evine girmek üzere olan Mağdala'ya korna çaldı. Eyüp Mağdala'nın '1 dakika bekleyin' yönünde işaret yapması üzerine sürücü Z.B. ile yanında bulunan Nadir Pamuk ve R.A, araçtan indi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mağdala tabancayla vuruldu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Eyüp Mağdala, kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 kişiyi Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Pamuk, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, Z.B. ile R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pamuk'un ifadesinde, tabancayı kendisinin kullandığını söylediği belirtildi.



Eyüp Mağdala, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.