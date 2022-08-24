Kore'nin saray nakışları sergisi Ankara'da açıldı

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, davetliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükelçi Lee, Kore kraliyet nakışlarının usta sanatçıları arasında olan Lee Jung Sook'un, Kore'nin kültürel alanda diplomatlarından biri gibi çalıştığını ifade etti.

Türkiye'de özellikle kadınlar arasında nakışın popüler olduğunu anlatan Büyükelçi Lee, "Umarım Kore nakışını hissedeceğiniz ve duygu alışverişi yaparak birbirinizden bir şeyler öğreneceğiniz bir sergi olur." dedi.

Lee, bu yılın Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı olduğuna da işaret ederek, "Çeşitli alanlarda ilişkilerimiz gelişti. Bu sergi sayesinde de iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal alışverişin daha da derinleşmesini umuyorum." diye konuştu.

Türkiye'de Güney Kore'nin pop kültürünün çok sevildiğini belirten Lee, "Geleneksel kültürümüzü de sevmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Lee, sergilenen eserler sayesinde Güney Kore ile Türkiye arasındaki benzerliklerin de görülebileceğini sözlerine ekledi.

- Kore'de "bojagi" kelimesi Türkçedeki "bohça"dan geliyor

Nakış sanatçısı Lee de konuşmasında, eserlerinde Güney Kore'nin kültürel zenginliklerini yeniden aydınlatmaya ve çağa uygun şekilde yorumlamaya çalıştığını söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Lee, nakış sanatı açısından Türkiye ve Güney Kore arasında benzerlikler bulunduğunu ifade ederek, "Kore'nin bohçasına da 'bojagi' deniyor. Koreceye Türkçeden geçtiğini, İpek Yolu aracılığıyla Kore'ye geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Lee, saraylarda verilen davetlerde süs olarak kullanılan kare şekilli ve sekiz daire içine bitki ve hayvan motifleri işli örtülere de işaret ederek, "İşlemeler, İslam kültüründen İpek Yolu aracılığıyla Kore'ye gelmiş desenler. Türk nakışlarıyla bu noktalarının benzerlik taşıdığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu örtünün zenginlik getirmesi dileğiyle asıldığını da söyleyen Lee, örtünün, Müslümanların kullandığı işlemeli başörtülerine benzer bir amaçla kullanıldığını sözlerine ekledi.

Sergi, 26 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.