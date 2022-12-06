Köpeğini sopayla döven kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Tekirdağ'da köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Genel 06.12.2022, 09:31
Yeşilsırt Mahallesi'nde Z.T'nin köpeğini sobayla dövdüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, Z.T'nin köpeği komşusunun tel örgüsüne zarar vermesinden dolayı korkutmak için tahta sopayla dövdüğünü tespit etti. Köpek, veteriner hekim tarafından tedavi amacıyla hayvan bakımevine götürüldü.
Z.T. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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