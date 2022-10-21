Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 21 gözaltı
Konya'da zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 21.10.2022, 17:17
Konya'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
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