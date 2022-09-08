Konya'da yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Genel 08.09.2022, 07:29
Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.
Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
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