Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Hüyük ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Genel 31.10.2022, 07:44
Beyşehir'den Hüyük istikametine seyreden İsmail Ş. idaresindeki otomobil, İmrenler Mahallesi yol ayrımı yakınlarındaki Yelken mevkiinde, Ali Güneş'in kullandığı pancar yükleme kepçesi takılı traktörle çarpıştı.
Kazada otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak araziye giren ve ardından telefon direğine çarparak durabilen traktörün sürücüsü Güneş ağır yaralandı.
Güneş ile birlikte yaralı otomobil sürücüsü İsmail Ş. ve eşi Ayşe Ş. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Güneş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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