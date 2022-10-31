Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Beyşehir'den Hüyük istikametine seyreden İsmail Ş. idaresindeki otomobil, İmrenler Mahallesi yol ayrımı yakınlarındaki Yelken mevkiinde, Ali Güneş'in kullandığı pancar yükleme kepçesi takılı traktörle çarpıştı.

Kazada otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak araziye giren ve ardından telefon direğine çarparak durabilen traktörün sürücüsü Güneş ağır yaralandı.

Güneş ile birlikte yaralı otomobil sürücüsü İsmail Ş. ve eşi Ayşe Ş. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Güneş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.