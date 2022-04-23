Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli ve Alperen Dere otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Genel 23.04.2022, 10:27
Konya'da, yabancı uyruklu İsa S. idaresindeki otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Furkan Zileli ve Alperen Dere'ye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi.
Sağlık ekipleri, Zileli ve Dere'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gençlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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