Konya'da otomobilin çarptığı iki genç hayatını kaybetti

Konya'da, yabancı uyruklu İsa S. idaresindeki otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Furkan Zileli ve Alperen Dere'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekipleri, Zileli ve Dere'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gençlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.