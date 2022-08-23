Konya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Genel 23.08.2022, 07:19
F.A. idaresinde kamyonet, Ereğli-Halkapınar kara yolu Çömleci Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çaptı.
Duyar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü F.A. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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