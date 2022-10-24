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Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasına ilişkin yeni gelişme

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsünün Konya-Aksaray kara yolunda devrilmesi sonucu 6 kişinin ölmesine, 41 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otobüs sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Genel 24.10.2022, 15:40
Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasına ilişkin yeni gelişme

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Metin Ç. savunmasında, olay günü otobüste 2 şoför olarak bulunduklarını ve bir süre aracı kullanıp dinlendikten sonra kazaya yarım saat kala tekrar direksiyon başına geçtiğini öne sürdü.

Kaza sırasında yorgun ya da uykusuz olmadığını, direksiyon diğer şofördeyken uyuyup dinlendiğini iddia eden Metin Ç, "Aracı Manisa'da aldım, Afyonkarahisar'a kadar getirdim. Afyon'da diğer arkadaş kullanmaya başladı. Konya'ya yarım saat kala aracı bana verdi. O arada ben uyudum, dinlendim. Sonrasında ise malum olay oldu. Hava rüzgarlıydı. Ayrıca gizli buzlanma da varmış. Bu nedenle kaza meydana geldi. Aracın sürati 65-70 kilometreydi." ifadelerini kullandı.

Mağdur Eyüp Erman Özkan, kazada eşini kaybettiğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Eşiyle Kapadokya tatiline gittiklerini anlatan Özkan, "Aracımız Kula'da dinlenme tesislerinde mola verdiğinde, sanığın tur rehberine 'Adana'dan geldim, yorgunum' dediğini bizzat kulaklarımla duydum. Araç sol şeritte giderken bir anda sağa yöneldi ve şarampole doğru gitti, 50-60 metre sürüklendi. Araç hızlıydı. Tahminim hızı 100 kilometre vardı. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Mağdur vekili Melisa Yeni de "Sanık savunmalarını kabul etmiyoruz. Kusuru tespit edilecek kişilerden ve sanıktan şikayetçiyiz. Bilinçli taksir hükümleri uygulanarak en üst hadden cezalandırılmasını isteriz." beyanında bulundu.

Sanık avukatı Mertkan Uçkan, yoldaki gizli buzlanmanın bilirkişi raporuyla ortaya konulduğunu belirterek, 8 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan Metin Ç. idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüs, 19 Şubat'ta Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrilmiş, kazada 6 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.

Metin Ç. kazanın ardından bir süre tedavi gördükten sonra tutuklanmıştı.

#Konya #tur otobüsü #kaza
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