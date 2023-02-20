Kontrollü şekilde yıkılan minare evin üzerine devrildi
Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan minare bir evin üzerine devrildi.
Genel 20.02.2023, 09:58
Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Aksa Camii minaresi, depremlerde ağır hasara uğradı.
Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.
Ekiplerin kontrollü gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi.
Olayda evde kısmen hasar oluştu.
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