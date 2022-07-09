Kontrolden çıkan otomobil markete daldı
Aydın'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi. İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Genel 09.07.2022, 19:08
Aydın'da Mükerrem Akduman yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, süpermarketin kapı ve penceresini kırarak içeriye girdi.
Otomobildeki 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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