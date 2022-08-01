Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 4 yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, cipin durağa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Genel 01.08.2022, 23:26
Eyüp A'nın kullandığı cip, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan aracın yol kenarındaki durağa çarpması sonucu sürücü ile dolmuş bekleyen Fadime S, İsmail A. ve Kadir A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Fadime S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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