Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi

Miray Güneş yönetimindeki otomobil, Davutdede Mahallesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki çorba salonunun önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken otomobil, o sırada içeride müşteriler bulunan çorba salonunun duvarına çarparak durabildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Cirte ve Seda Çalışkan yaralandı. İş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hız ibresi 170 kilometrede takılı kaldı

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Ankara Yolu Caddesi’nde trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin hız ibresinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Direkteki akım, elektrik ekipleri tarafından kesilerek önlem alındı.

Polis ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.