Kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı
Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü kontrolden çıkarak elektrik panosuna çarptı.
Genel 11.03.2022, 01:18
Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası Üsküdar'da bir İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle panoda küçük patlamaların ardından yangın çıktı. Kaza sonrası otobüsten inerken patlamalar nedeniyle korku yaşayan yolcular, koşarak uzaklaştı.
Kaynak: AA
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