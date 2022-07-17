Köln-Milan maçında vücut kamerası denendi
Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası denendi.
Genel 17.07.2022, 22:16
Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.
İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı, Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
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