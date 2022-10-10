'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 kişiye tutuklama
Adana ve Samsun başsavcılıkları koordinasyonunda, 4 Ekim'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 132 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 4 Ekim'de açıkladığı "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Adana'da gözaltına alınan 211 şüpheliden 132'si tutuklandı.
Adana ve Samsun başsavcılıkları koordinasyonunda, 4 Ekim'de, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun emniyet müdürlüklerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği "Kökünü Kurutma Operasyonu" operasyonunda Adana'da gözaltına alınan 211 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 132'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 79'u serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyonda 28 kilo 232 gram esrar, 190 gram eroin, 401 gram sentetik uyuşturucu, 1093 uyuşturucu hap, 69 kök kenevir, 31 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Ekim'de, Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, Adana ve Samsun başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun emniyet müdürlüklerinin eş zamanlı "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdiğini söylemişti. Bakan Soylu, operasyon kapsamında Adana'da 211 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
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