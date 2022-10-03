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Kocaeli'de asker eğlencesi silahlı kavgaya dönüştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde kavga çıktı. Silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Genel 03.10.2022, 07:01 03.10.2022, 08:29
Kocaeli'de asker eğlencesi silahlı kavgaya dönüştü

Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada E.Ş. kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, şüpheliyi arıyor

Sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahallede ve hastane çevresinde tedbir alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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